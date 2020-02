Gennaro Gattuso ya no vendrá a México por banquear a Hirving Lozano. Gennaro Gattuso, entrenador de Napoli, aseguró que ya “no irá a México” debido a que la prensa italiana se ha encargado de ‘enemistarlo’ con los aficionados mexicanos por la falta de minutos que Hirving Lozano.

⏱ #Cronómetro 🗣 #GennaroGattuso: "En México me masacraron, ya no iré allá". 🤔 ¿Cómo te parecen las críticas por no utilizar al #ChuckyxESPN? 🔃 RT: Justificadas.

❤ MG: Exageradas. pic.twitter.com/XdyZ17ImvU — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) February 15, 2020

El ex jugador de la selección italiana mencionó que no tiene un problema con el ‘Chucky’ y justifica su decisión de no otorgarle mayor actividad como una cuestión de “funcionamiento” del equipo.

"Llorente merecería jugar más, pero se habla de Hirving porque costó 50 millones. Yo no tomo decisiones porqué alguien me cae mal, tomo decisiones funcionales. Después, me matan. En México me mataron. Ustedes escribieron qué ahí me han declarado la guerra". -Gennaro Gattuso. pic.twitter.com/dHnQAy2Wt2 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 15, 2020

“Obviamente solo hablas de (Hirving) Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno… ¡paciencia! Ya no iré a México”, declaró el estratega de los Azzurri.

Gennaro Gattuso ya no vendrá a México por banquear a Hirving Lozano

Gattuso aseguró que Lozano no es el único jugador al que relegado y puso como ejemplo al delantero español Fernando Llorente, a quien considera debe darle más tiempo de juego. “No sé esto. Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más”.

Gennaro Gattuso: “Milik tiene una inflamación en la rodilla y tiene que descansar. Lozano tiene una contractura y Koulibaly no está al 100%. Allan no entrena como a mí me gusta, va andando y eso no está bien. Insigne y Ghoulam vuelven al equipo”.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JZnt5lZFpD — Napoli Goleador (@Napoli_Goleador) February 15, 2020

Desde la contratación de Gennaro Gattuso como estratega de Napoli, Lozano ha visto acción en 61 minutos en la Serie A. Además, el canterano de Pachuca suma 75 minutos en la Coppa de Italia, correspondientes al partido de octavos de final ante Perugia.

Gattuso reconoce fuertes críticas por no meter a Hirving Lozano: "Ya no iré a México" https://t.co/27d2HPGAHq — Ricardo Cariño (@ricardocarino) February 15, 2020

Hirving Lozano no fue convocado por Gattuso para el juego de la jornada 24 de la Liga de Italia ante Cagliari debido a una lesión muscular.

Mal y de malas. Hirving Lozano no se alcanzó a recuperar de molestias musculares y quedó fuera de la convocatoria de Gattuso para su partido de Serie ante Cagliari. Y LA CHAMPIONS ESTÁ CERCA#ChuckyLozano pic.twitter.com/YpuqN4YrjK — Tiempo Extra (@TiempoExtraOff) February 15, 2020

El ‘Chucky’ vive una situación crítica debido a la falta de oportunidades con Napoli. Su millonaria contratación ha ocasionado que la prensa italiana critique su rendimiento debido a la cifra que pagó la directiva napolitana a PSV por la carta del atacante mexicano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.