Gennaro Gattuso revela la razón por la que no juega Hirving Lozano. Gennaro Gattuso reveló la razón por la cual no juega Hirving Lozano con Napoli y aseguró que le causa “dolor” verlo en las gradas. El estratega de los Azzurri señaló que busca el bien del equipo y debido a que el Chucky no tiene las cualidades defensivas que necesita para su planteamiento tiene que prescindir de él.

“Hablé con (Hirving) Lozano, ¿puede jugar afuera, pero puede garantizarme una fase defensiva? ¿O pongo a él o al equipo en dificultades? Creo que sí, a nivel de empresa no me está yendo bien, pero pongo jugadores funcionales y tengo que explicárselo. Me duele ver a Lozano en las gradas, pero tengo que tomar decisiones, entonces todos tendrán que estar preparados”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Asimismo, Gattuso indicó que cuenta un plantel basto, sin embargo, aseguró que solo algunos pueden cumplir con las funciones que intenta plasmar dentro de la cancha. “Sé que tengo jugadores importantes a mi disposición, pero elijo a los funcionales. Lozano y Meret son muy fuertes, pero en cuanto a cómo quiero jugar hablé con Lozano”.

Anteriormente, el ex jugador expresó que ha sido criticado en México debido a que no le da actividad al canterano de Pachuca y bromeó acerca de esta situación al decir que no viajaría a nuestro país.

Desde la llegada de Gennaro Gattuso al banquillo de Napoli (11-12-2019), Hirving Lozano ha disputado 61 minutos en la Serie A y 75 minutos en la Copa de Italia.

Lozano fue convocado por Gattuso para el duelo entre Azzurris y Torino, correspondiente a la jornada 26.

