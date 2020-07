Gennaro Gattuso reconoce al Chucky Lozano. Hirving Lozano volvió a hacerse presente en el marcador con Napoli y anotó el gol del triunfo de su escuadra ante Genoa. Con apenas dos minutos sobre la cancha, el mexicano marcó diferencia y respondió a la confianza que ha depositado en él, en las últimas semanas, Gennaro Gattuso, entrenador de los Azzurri.

Cuestionada por la repentina actividad que ha dado al canterano de Pachuca, el estratega de Napoli reconoció que el Chucky se ha ganado su lugar en el equipo. Además, reiteró que no ha regalado la oportunidad y expresó que el mexicano ha mostrado cosas “muy buenas” en el campo.

🗣 Gennaro Gattuso sobre Hirving Lozano:

“Muchas veces no ha jugado, no ha tenido minutos y ahora está encontrando espacios. No le he regalado nada, se está mereciendo todo lo que le está pasando. Pienso que nos está enseñando el gran jugador que es”. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/P8iFI37qG3

