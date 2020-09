Gennaro Gattuso destaca la actuación de Hirving Lozano. Hirving Lozano dejó atrás la pesadilla que resultó ser su primera temporada con Napoli y todos los problemas que tuvo con Gennaro Gattuso para comenzar a brilla con este equipo. Tras su destacada actuación de este domingo, el técnico de los Azzurri resaltó el desempeñó del mexicano y aseguró que es un jugador “distinto” en esta nueva campaña.

¡Gran actuación del mexicano! 🌟 El 'Chucky' Lozano recuperó la confianza de Gennaro Gattuso 💪 😎https://t.co/bH7opOiz5t — Futbol Picante (@futpicante) September 27, 2020

“A (Hirving) Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano”, expresó Gattuso tras el partido ante Génova.

Asimismo, Rino mencionó que la mala temporada que tuvo en 2019-2020 el Chucky se debió a que no estaba en su mejor momento físico y mental, situación que considera ha cambiado en el inicio de este nuevo año futbolístico.

“Yo conocía muy bien a Lozano, conocía al Lozano del PSV Eindhoven, el que atacaba siempre las líneas. El año pasado no estuvo al 100 por 100 a nivel mental ni físico. Este año si juega es porque está demostrando que es un jugador importante”, agregó el entrenador de los Azzurri.

😅TAMBIÉN LE DEJÓ SU RASPÓN#CentralFOX Gennaro Gattuso le dedicó una flor a Hirving Lozano, aunque muy a su estilo: "Ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños"https://t.co/T2gvXqAzn5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 27, 2020

Hirving Lozano marcó su primer doblete con la playera de Napoli en la goleada de 6-0 ante Génova. Pese a que se mencionó que podría dejar al club, el mexicano permaneció en la institución y en las primeras dos fechas enseñó el talento por el cual pagó 40 millones de euros el conjunto italiano a PSV por su carta.

