Gattuso sobre Lozano: “Nadie me arruina un entrenamiento”. Hirving Lozano no la está pasando nada bien en Napoli. El ‘Chucky’ fue echado del entrenamiento por Gennaro Gattuso quien acusó al mexicano de no entregarse al 100 por ciento.

En entrevista radial con ‘Rai’, Gattuso dejó en claro que no le permite a nadie ‘arruinar su entrenamiento’.

“El que esté cansado o poco centrado para mí puede quedarse en el vestuario, no pasa nada. Saben que cuando pito, quiero ver a gente corriendo a 1000 km por hora. No le permito a nadie arruinar un entrenamiento”, externó ‘Rino’.

Desde que llegó Gennaro Gattuso al banquillo del Napoli la trayectoria de Lozano ha venido a pique. Con ‘Rino’ en los controles, el mexicano ha jugado 136 minutos de mil 440 posibles.

Este miércoles, Napoli se medirá ante la Juventus por el cetro de la Copa Italia donde difícilmente verá acción Lozano. Sobre el compromiso, Gennaro Gattuso alabó las cualidades de la ‘Juve’ que parte como principal favorito al título.

“Nunca hay un momento bueno para jugar contra la Juve, eso es parte de su ADN. Es un club que tiene una gran mentalidad ganadora, tendremos que respetarles y jugar el partido con nuestras armas”, externó el timonel del Napoli.

En la charla, Gattuso reconoció el talento de su homólogo de la Juventus, Maurizio Sarri.

“Me gusta todo de su trabajo, no lo puedo negar. Ya dije que he copiado muchas cosas de las que hace, estuve estudiando su manera de organizar la defensa, admiro el estilo que llevó al fútbol italiano”, aseveró Gattuso.

Por último, el técnico recordó la muerte de su hermana y le lanzó un mensaje a los napolitanos.

“En estos días estuvieron muy cerca de mi familia. Quiero darles una alegría muy grande: debemos conseguirlo para nosotros y para toda la ciudad”, sentenció.

La final se jugará en el Estadio Olímpico de Roma, casa de la A.S. Roma y la Lazio.

