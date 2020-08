Gattuso advierte: “Lozano puede hacer la diferencia”. Este sábado, Napoli tendrá una prueba de fuego al medirse ante Barcelona en Camp Nou por el boleto a cuartos de final de la Champions League. Debido a la lesión que sufrió Lorenzo Insigne en el cierre de temporada de Serie A, Gennaro Gattuso deberá ‘tocar’ su once y apostaría por el mexicano Hirving Lozano.

Previo al duelo ante Barcelona, Gattuso habló sobre las cualidades de Lozano quien podría aparecer en el once titular este sábado en el Camp Nou.

“Sobre Lozano, no ha cambiado nada. Después de la cuarentena ha trabajado duro y ha empezado a hacer lo que yo y mi staff estuvimos pidiéndole y empezó a jugar más. Es un jugador diferente de los demás delanteros que tenemos, le gusta atacar espacios con el balón, va siempre en búsqueda del 1 contra 1 y puede hacer la diferencia. El problema no es Lozano, sino como queremos hacer jugar al equipo en este momento”, explicó el timonel italiano.

La decisión sobre el puesto titular de Lozano lo tomará el estratega italiano hasta el final.

“Lorenzo ha entrenado al 50% pero junto al equipo. Quiero que mañana me diga de su boca que se va a sentir al 100%, será una decisión suya, pero si no estará en la mejor condición, no saldrá a la cancha desde el primer minuto”, detalló Gattuso.