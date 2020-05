Gatti se confiesa: “Estuve cerca de morir”. Hugo Orlando Gatti, leyenda de Boca Juniors y del balompié argentino, estuvo cerca de conocer a la ‘huesuda’. El propio ex jugador relató la pesadilla que sufrió tras contraer el COVID-19.

A su regreso a ‘El Chiringuito de Jugones’, programa donde trabaja Gatti, el ‘Loco’ relató como es padecer el virus que tiene al mundo contra las cuerdas.

El dos veces campeón de la Copa Libertadores confesó que en un principio no se cuidaba pues no se imaginaba ‘estar enfermo’.

“Yo tiraba las pastillas, nunca me imaginé que estaba enfermo”, relató Gatti quien ‘entendió’ su condición cuando un médico le dijo ‘Loco, mirá que te estás por morir’.

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir”, detalló el ex arquero de Boca Juniors que colgó los guantes en 1989.

🧡 ¡#GATTI está DE VUELTA! 💙 🙌🇦🇷 Así se vivió DESDE DENTRO su REGRESO al PLATÓ de @elchiringuitotv. ¡Ya DISPONIBLE en YouTube #ChiringuitoInside! 👉 https://t.co/0U8YFQoA8A pic.twitter.com/0eQ45jE0AW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2020

El argentino de 75 años explicó que tuvo mucho temor de morir y recordó que la gente lo ‘esquivaba’.

“Cuando te atrapa el miedo te hace mucho más débil. Alguna gente me esquivaba y se apartan. Esto no es un chiste. Es grave. Estar encerrado tanto tiempo te vuelve loco. Yo sentía que me moría”, tiró el máximo atajador de penales del futbol argentino junto a Ubaldo Fillol.

"El médico me daba las pastillas, yo las tiraba. Me veían la cara de loco que tenía. Yo quería que me sacaran de ahí, sentía que me moría". Relató Hugo #Gatti 🇦🇷 desde Madrid tras superar el #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/QM5MT2zbmH — gaston (@pablogaudio) May 15, 2020

Gatti agradeció a su mujer quien fue a visitarlo diariamente pese a su estado grave de salud.

“Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que vaya. Ella me besaba y yo le decía que estaba loca. Lo hacía con mascarillas”, detalló el ex futbolista.

👤 Hugo Gatti volvió a la TV española y en el @elchiringuitotv contó sus vivencias estando internado por Coronavirus 🎙️ "En el hospital preguntaba 'cuándo me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer" pic.twitter.com/zYPdBVsw5P — EQG Radio 📻 (@eqg_radio) May 15, 2020

¿Se curó comiendo mandarinas?

Fiel a su estilo, Gatti bromeó sobre la cura que lo ayudó a salir de la adversidad: las mandarinas. Además, se lamentó por haber perdido un objetivo preciado a su entrada al hospital.

“El paciente que estaba internado al lado me vio comer mandarinas y se enganchó. Yo creo que nos curamos comiendo mandarinas”, bromeó Gatti sobre la cura. “Perdí las zapatillas de cábala. Fui con unas zapatillas y desaparecieron. Las quiero encontrar. Lo que más me quedó fue eso”, recordó Hugo Orlando Gatti.

