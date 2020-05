Gary Neville propone reanudar la Premier League en otro país. Este viernes, la Premier League lleva a cabo una reunión clave para detallar el probable regreso a las actividades. Directivos de la liga, de la Federación Inglesa de Futbol (FA) y de los clubes discuten las fechas en las que se podrían retomar los entrenamientos grupales, así como la reanudación de la temporada, tras el parón provocado por la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, lejos de ese cónclave virtual, Gary Neville, ex jugador de Manchester United, lanzó su peculiar propuesta para lograr jugar las jornadas restantes del calendario de la primera división. El inglés propuso llevar la Premier League a un país en donde la epidemia de coronavirus haya sido superada.

🗣 Gary Neville: "How many people have to die playing football in the Premier League before it becomes unpalatable? One? One player? One member of staff goes into intensive care?

"What risk do we have to take? The discussion is purely economic." pic.twitter.com/wzB1ccCtED

— Goal (@goal) April 29, 2020