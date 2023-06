Ganar la Copa Oro sería peligroso.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Me preocupa lo que pueda suceder tras la Copa Oro 2023 y no porque México no parta como favorito, lo esperado es que el torneo copero más importante de la confederación regrese a nuestro país, sino porque, la gane o la pierda, el proyecto de la selección azteca puede no salir bien librado de esta competición. Jaime Lozano debutará como jefe del banquillo nacional este domingo ante Honduras, tras el cese de Diego Cocca. Es un proceso de interinato que tiene todo el potencial de convertirse en absoluto si logra ganar la copa, lo que no es imposible dado que Estados Unidos jugará con plantilla alternativa, y resulta ser una prueba más de las irregularidades de los procesos de la Federación Mexicana.

Jimmy es un buque de rescate que llegó a darle salvavidas a las víctimas de un barco que se estaba hundiendo a más no poder, pero no es una embarcación con suficientes armas para pelear de la mejor manera los conflictos que nos esperan en la Copa América 2024 y el Mundial de Fútbol 2026. El tema es que si México logra ganar esta Copa Oro, y espero que así sea porque sería peor volver a perder el torneo ante el combinado alternativo de nuestro rival, los federativos seguramente decidan mantener el proyecto con un hombre que no tiene las credenciales para dirigir al equipo más importante del país, ni tampoco se lo habría ganado con una hipotética victoria en este torneo, pues los rivales que afrontará no son referencia para lo que después podría exigir enfrentar a las potencias del continente o del mundo. Es decir, se decidiría el futuro del proyecto en condiciones claramente arbitrarias. Lo de siempre en nuestro deporte.

Lozano es un buen prospecto, pero no ha demostrado nada para otorgarle un cargo tan importante si no es para enfrentar a Honduras o los suplentes de Estados Unidos. Y va a ser una víctima más, porque lo que pasó con Cocca va a seguir pasando mientras no haya un cambio radical en las bases de nuestro fútbol. No exonero a Diego Martín Cocca del gran fracaso y humillación que se vivió en la última Concacaf Nations League, planteó todos los partidos de forma deficiente, pero no fue el mayor culpable ni el único. Y mientras nuestro fútbol siga sin producir, preparar y exportar jugadores para volverlos competitivos frente a un sistema cada vez más globalizado que te obliga a estar en la élite o no das el ancho, pueden traer a Josep Guardiola en persona si quieren y los resultados no serán muy diferentes.

A mí me queda claro que Cocca se fue porque era necesario un golpe mediático. Algo para tranquilizar un poco a los fanáticos, al menos por un par de días. La relación entre selección y aficionados está completamente rota, y después de que México jugara casi sin público ante Panamá, los directivos vieron en riesgo sus sacrosantos intereses económicos y eso sí les asusta. De cualquier manera, Jaime Lozano sí me parece mejor opción que Diego Cocca. Al menos para evitarnos otro papelón.

Pero eso es por el momento, exclusivamente. El Actor Lozano tiene todo para ganar un torneo de bajo rango en el que no tendrá muchos competidores fuertes y que hará frente con un plantel que conoce, lideró a diez de los jugadores que están con él en Houston para conseguir la medalla de bronce en Tokyo 2020. Seguramente haga un buen torneo y consiga que México vuelva a ganar un campeonato después de casi un lustro. Es el hombre adecuado para salvar esta crisis y disputar la Copa Oro 2023, pero no significa que hoy ya esté preparado para ser el director técnico en el proyecto a largo plazo.

Se ha romantizado mucho la narrativa del técnico joven que tuvo su faceta de jugador en el equipo y que, sin argumentos para hacerlo, regresa como entrenador y consigue ganarlo todo. El grave error es que han usado las excepciones para establecer una generalidad.

Dudo mucho que Lozano sea uno de esos especiales. Pero espero equivocarme.

