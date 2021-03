Gallo Estrada promete noquear al Chocolatito González. El sábado por la noche, el boxeo latinoamericano estará de fiesta, cuando el mexicano Juan Francisco Estrada se enfrente al nicaragüense y tetra campeón mundial Román González, en una pelea que tiene el potencial de ser una de las mejores del año. A escasos días del combate, el Gallo adelantó que buscará noquear al Chocolatito González para así cobrar venganza de la derrota que sufrió ante el centroamericano hace más de ocho años.

La gran amistad que hay entre ‘Gallo’ Estrada y ‘Chocolatito’ González quedará de lado cuando se suban al ring 🥊https://t.co/oipQiWl0Nt — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 10, 2021

“Yo me voy a enfocar en noquear a Román González, porque no quiero dejar dudas, simplemente por eso. La primera pelea fue una guerra, pelea a 12 rounds que nos dimos con todo y ¿por qué no?, puede pasar otra pelea a 12 rounds, puede que yo lo noquee, que él me noquee, los dos estamos preparados para ganar”, declaró el mexicano en entrevista con el programa de ESPN Knockout.

Viene lo bueno mi gente 🥊 pic.twitter.com/vLzVdQdfgu — Gallo Estrada Oficial (@GalloEstradaOfi) March 10, 2021

El Gallo mencionó que en este momento de su carrera es un boxeador más experimentado que en 2012, cuando cayó ante González, por lo que considera que podría ser una ventaja para la pelea de este sábado.

“La verdad que yo me considero un peleador ya listo, la experiencia me va a sacar adelante, igual a él, pero en esa pelea en 2012 yo no estaba listo, era un novato y aun así dimos una gran pelea ante el mejor libra por libra entonces y para mí uno de los mejores libra por libra de los pesos chicos y Salón de la Fama próximamente”, añadió.

#ComexMasters ⚽🏈🥊



Don Lama nos presenta el análisis del récord de Juan Francisco "El Gallo" Estrada Oficial y de Roman "Chocolatito" Gonzalez, quienes se enfrentarán el próximo 🗓 13 de marzo



📺 Azteca 7

📲 aztecadeportes



Presentado por @PinturasComex @ComexMasters pic.twitter.com/ISieMFa9eG — Los Protagonistas (@losprota) March 9, 2021

En su primera pelea, que se realizó en las 108 libras, los jueces vieron ganar contundentemente al Chocolatito González sobre el Gallo Estrada.

