Gallardo: Estar aquí es casi como un equipo europeo.

Después de participar en el Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana, Jesús Gallardo se lista para el Clausura 2023 con Rayados, equipo al que considera a la par de cualquier club en Europa.

El lateral dijo en rueda de prensa que jugar en el futbol europeo no es una obsesión y resaltó que Monterrey no le pide nada a los mejores equipos de dichos lares.

“Estoy feliz de estar en Rayados, estar aquí es casi como un equipo europeo, tiene instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble aquí. Obviamente me gustaría en algún momento jugar en Europa, si no pasa no me quita el sueño… hay que disfrutar el momento, estar tranquilos y si llega la oportunidad, bienvenida sea, y si no felices de estar en una institución tan grande”.

Sobre la flexibilidad que hay en la Liga MX para exportar jugadores al Viejo Continente, Gallardo no duda que exista nivel en México, pero aclara que debe ser un acuerdo que beneficie a clubes y futbolistas por igual.

“Creo que al final uno como jugador tiene el sueño de estar en Europa, jugar a ese nivel tan grande, también tiene que ver beneficios de todas partes, hay muchos jugadores que pueden emigrar, en Rayados hay jugadores de calidad, pero tienen que estar beneficiados todos, depende del equipo, es un conjunto de muchas cosas, creo que también el equipo que te quiere tiene que mover las cosas para que se pueda dar eso”.

Tras un largo proceso bajo las órdenes de Gerardo ‘Tata’ Martino en la selección mexicana, Jesús Gallardo cree que se debería dar oportunidad a los jóvenes entrenadores mexicanos.

Finalmente, “Sí, creo que, se ha hablado sobre eso, hay muchos técnicos preparados, buen proyecto, hay jóvenes que pueden estar en la Selección, vienen apretando fuerte, no tengo problema siempre que venga a sumar y poner a México en lo más alto”.

