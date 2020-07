Galindo: “Quiero una oportunidad y en dos meses estoy”.

Tuvo una videollamada con Matías Almeyda junto su cuerpo técnico y jugadores del San José Earthquakes.

Charlaron con Benjamín Galindo, después de dos meses sin tener contacto con el auxiliar técnico debido al derrame cerebral que en el que se vio afectada su salud en el mes de mayo.

En el video se muestra la alegría del plantel del conjunto californiano, al ver y saludar nuevamente al ‘Maestro’ Galindo. Por lo que el ‘Pelado’ Almeyda le comentó que le dedicaron el encuentro ante el Seattle Sounders. Además de pedirle que pronto regresara su pierna zurda a los entrenamientos.

“Ayer te hemos dedicado el partido, con mucho cariño y esperando a ver si empiezas a mover esa zurda”, señaló Almeyda.

He continues to be our inspiration. @peladoalmeyda & the players got to say hello to @bgalindo58 for the first time since being in Orlando. #VamosSJ pic.twitter.com/zZAHUk1edZ

