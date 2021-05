Galaxy niega interés de Chivas por Efraín Álvarez. Ante los rumores que señalan que Efraín Álvarez está en la mira de Chivas, un directivo del Galaxy de Los Ángeles negó cualquier acercamiento del Rebaño Sagrado. Dennis Te Kloese, gerente general, aseguró que existe interés de algunos clubes de Europa, sin embargo, no han recibido alguna propuesta formal por el mediocampista mexicano.

¡Chivas también quiere su 💣!



Según pudo saber Goal, Efraín Álvarez, mediocampista 🇲🇽🇺🇸 del LA Galaxy, se encuentra en el radar del rebaño sagrado. 🐐



Efraín llegó a mostrar su afinidad por @Chivas debido a que su padre, Crescencio Álvarez, fue integrante de la plantilla 🔴⚪️ pic.twitter.com/I8D9f6Payh — Goal México (@goalmex) May 12, 2021

“Hay equipos en Europa que han preguntado realmente por él, que le están dando un seguimiento (…) si hubiera algo formal podría yo opinar, pero como no hay nada formal y no hay nada por él, no. Es más, me sorprendió un poco la noticia que salió, con tanto dinero y que nosotros pedimos tanto, la verdad no sé de dónde salió, ¿cómo que era día de broma o qué?”, dijo en entrevista con ESPN.

El #LAGalaxy niega acercamientos de Chivas por Efraín Álvarez ❌🐐https://t.co/ncwu3qCliK — Futbol Picante (@futpicante) May 13, 2021

Te Kloese expresó su alegría de poder contar con Álvarez y recordó que es producto de la academia de futbolistas de Galaxy. “Estamos muy contentos de tenerlo, surgió de la academia (del LA Galaxy) y la verdad es un chavo que poco a poco se va a tener que establecer y también tiene que luchar por un lugar”, añadió.

Acerca sobre si Efraín representará a México o Estados Unidos, el gerente general del Galaxy aseguró que el mediocampista está inclinado a vestir la playera del Tri, pero indicó que esa será una decisión muy personal.

LA Galaxy not looking to sell U.S.-Mexico national Efrain Alvarez https://t.co/FkxzpPvebU — Top Most Popular News (@TPM_NEWS) May 13, 2021

“Y la decisión de qué país quiere representar, yo creo que hasta ahora ha sido bastante claro por su parte, es un tema totalmente de él y su familia. Sé que se siente muy identificado con México, pero también es nacido en Estados Unidos y yo creo que depende de cada quien”, concluyó.

