Galaxy expulsa a Aleksandar Katai por comentarios racistas de su esposa. La aventura de Aleksandar Katai con LA Galaxy duró apenas dos partidos. El serbio fue dado de baja por el plantel angelino este viernes tras los comentarios racistas que realizó su esposa.

Mediante un comunicado emitido por su portal web, LA Galaxy confirmó que llegó a un acuerdo mutuo con Aleksandar Katai para tomar caminos separados. El serbio recaló en el equipo donde también milita el mexicano Javier Hernández hace unos meses procedente del Chicago Fire.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 5, 2020