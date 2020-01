Gaby López consigue su segundo título de la LPGA. La mexicana Gaby López conquistó su segundo título de la LPGA, al ganar el Diamond Resort Tournament of Champions.

La capitalina disputó siete hoyos de desempate con la japonesa Nasa Hataoka, quien no pudo embocar un birdie para forzar otra salida y fue así que la tricolor amarró el trofeo.

La tricolor cerró el domingo con una ronda de 66 golpes e igualó a las líderes Hataoka e Inbee Park (-13) en el tablero, en Lake Buena Vista, Florida.

¡Lo logramos! Gracias todos. Ha sido una semana increíble, ganar representando a México es un sueño hecho realidad. 🇲🇽🙌

.

We made it! Thank you all: my family, Mexico, my sponsors for believing in me. It's been an amazing week, to win representing Mexico is a dream come true. pic.twitter.com/EtHGUTodXz

— Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) January 20, 2020