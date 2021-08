Gabriela Agúndez apunta para ganar más medallas en París 2024. Gabriela Agúndez brilló durante Tokio 2020 al conseguir, junto a Alejandra Orozco, una medalla de bronce y acariciar una nueva presea este jueves, al concluir en cuarta posición en clavados de plataforma de 10 metros. La mexicana no ocultó su alegría por su participación en sus primeros Juegos Olímpicos y se comprometió a seguir su trabajo para volver a triunfar en el futuro en esta justa.

“Una competencia bastante reñida, pero estoy muy contenta con mi participación en mis primeros Juegos Olímpicos, me voy con un Bronce en Sincronizados y un cuarto lugar en Individual que me sabe muy bien porque di todo de mí. En mis primeros Juegos ya me di cuenta que me gustó estar en el podio y seguiré trabajando para estar ahí otra vez”, dijo Agúndez en entrevista con Marca Claro.

Agúndez fue autocrítica y reveló que de haber tenido un mejor primer clavado pudo haber obtenido la presea de bronce. “En mi caso creo que pude haber empezado mejor, apretar un poquito más mi primer clavado y son cosas que aprenderé con el paso del tiempo”, añadió.

Por su parte, su pareja en sincronizados, Alejandra Orozco, dio a conocer que compitió con una lesión en la mano durante Tokio 2020.

Gabriela Agúndez apunta para ganar más medallas en París 2024; Alejandra Orozco compitió con una lesión

“Competí con un esguince en la mano, pero gracias a los doctores que hicieron un gran trabajo para que pudiera ejecutar mis saltos de manos. Yo estoy feliz, se me olvida el dolor porque pude hacer lo que por cinco años he entrenado sobre la plataforma, me voy satisfecha y tranquila”, declaró Orozco.

Asimismo, la clavadista señaló que durante los últimos cinco años pensó en retirarse de las albercas, sin embargo, reconoció que su familia y amigos evitaron que esto ocurriera.

“Fue un proceso muy difícil, diferente respecto a Río. Hubo momento en que quise tirar la toalla, pero hubo gente a mi lado que no me dejó, que me dijo que sí podía estar aquí. Me hicieron ver que era capaz en lo físico y lo mental, por eso lo valoro todo y recordaré estos Juegos con mucho cariño”, agregó.

Orozco terminó por detrás de Agúndez en la prueba individual en la plataforma de 10 metros al lograr el sexto lugar.

