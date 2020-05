Gabriel Peñalba retó a golpes a Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro ha estado envuelto en la polémica en las últimas semanas. Desde sus peleas en redes sociales con José Luis Higuera y con Antonio Carlos Santos, hasta su prematura salida de Monterrey, el tamaulipeco no ha dejado de dar nota a la prensa.

En su más reciente confesión, el canterano de Pachuca aseguró que fue retado a golpes por Gabriel Peñalba, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, tras un partido del Clausura 2016 en el que los Tuzos golearon 6-0 a los jarochos. Sin embargo, el ‘Joker’ aseguró que rehusó el combate debido a que su contrincante era muy alto.

“Yo tenía 20 años y (Gabriel) Peñalba fue al vestidor, porque nos habían eliminado en Copa y el fin (de semana) jugamos en Liga y los goleamos 6-0 y nos burlamos. Fue al vestidor por mí y me decía: ‘ven hay que agarrarnos (a golpes)’, pero pues yo tenía 20 años y él era un tipo de 1.90”, expresó el futbolista de Inter de Miami.

Pero esta no fue la única ocasión que Peñalba trató de agredir al otrora elemento de Pachuca. Rodolfo Pizarro aseguró que tiempo después, se volvió a encontrar con el mediocampista argentino y nuevamente fue retado. “Una vez nos encontramos en Estados Unidos y me volvió a decir de cosas… pero no pasó nada y lo dejamos pasar”, añadió.

El partido al que hizo referencia Rodolfo Pizarro se disputó el 19 de marzo de 2016 en el estadio Hidalgo. Los Tuzos humillaron a los Tiburones Rojos de Veracruz, con anotaciones de Hirving Lozano (34’, 39’, 90’), Rubén Botta (66’), Erick Gutiérrez (77’) y una más de Pizarro (75’).

