Gabriel Caballero revela las carencias del Ascenso Mx. Gabriel Caballero logró regresar al máximo circuito como entrenador gracias a que la directiva de Juárez adquirió la franquicia de Lobos BUAP y la mudó a esa ciudad. Pero previo a esto, el director técnico naturalizado mexicano hizo una vida de dirigir a varios clubes en el Ascenso Mx, por lo que conoce de primera mano las carencias que en ella existían.

En entrevista con ESPN, el estratega de los Bravos aseguró que durante su etapa con los Cafetaleros de Tapachula se vivieron problemas económicos que provocaron el atraso en los pagos de los sueldos. Además, develó que sus entonces jugadores solamente recibían entre 100 y 200 pesos para comer durante sus viajes.

“Había muchos problemas de cobro y había que interceder con la directiva porque si no cobraban, no estaban bien. Uno trataba de mediar. No había qué comer. Nos daban 100 o 200 pesos para comer”, declaró el ex futbolista de Pachuca.

Caballero expresó que cuando fue contratado por este club, se encontró con muchas carencias. Los chiapanecos solamente contaban con su cancha, por lo que los integrantes del plantel cooperaron para adecuar un gimnasio con la ayuda de algunos herreros de la ciudad.

“Son muchas. Cuando llegué a Tapachula no tenían nada, solo una cancha. No teníamos pesas y nosotros mandamos a hacer con los herreros máquinas para que los jugadores entrenaran. Después se hizo el gimnasio”, añadió.

A pesar de esto, Gabriel Caballero recuerda con cariño su andar en el Ascenso Mx y agradeció la oportunidad de crecer como director técnico en esta división.

“Por un lado eso enseña y une. Yo tuve unos jugadores extraordinarios y me dieron campeonatos con Dorados y Tapachula. Estoy muy agradecido con ellos. Me ayudó mucho a adaptarme a situaciones que nunca había vivido. Me ayudó en mi formación y tomar las cosas de una manera diferente a como jugador o como cuando dirigí a Pachuca”, concluyó.

Gabriel Caballero ganó un par de títulos en la división de plata: uno con Dorados de Sinaloa (Apertura 2016) y otro con Cafetaleros de Tapachula (Clausura 2018).

