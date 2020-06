Gabriel Caballero no ha renovado con Bravos de Juárez. Con la conclusión anticipada del Clausura 2020, decenas de futbolistas de la Liga Mx terminaron contrato con sus clubes y están en libertad de fichar con el equipo de su preferencia. Asimismo, algunos entrenadores están en este escenario, tal es el caso de Gabriel Caballero, quien finalizó su vínculo laboral con los Bravos de Juárez.

El técnico argentino reveló en una entrevista con Fox Sports que aún no renueva su contrato con los fronterizos, sin embargo, señaló que antepone la parte deportiva a su deseo individual; por lo que comienza a planear el siguiente torneo, pese a no estar asegura su permanencia en el banquillo.

“Por el lado de los contratos, yo no tengo contrato, todavía no hemos hablado de contrato, no nos hemos sentado a hablar. Primero quiero que resuelvan las situaciones del equipo, que siempre lo deportivo va más adelante de lo que yo quiero”, expresó Caballero.

Hace unos días, el estratega de Ciudad Juárez aseguró que desea que el 80% del actual plantel se mantenga en el equipo y mencionó que desconoce la cantidad de contrataciones que podría realizar la directiva para el Apertura 2020.

“No sé si una gran cantidad de fichajes, buscaremos dentro de las posibilidades, de las alternativas que haya, poder reforzar o recambiar un poco el plantel, pero el 80 por ciento del equipo se va a mantener, la base se va a mantener”, declaró Gabriel Caballero en plática con el diario ‘Récord’.

El argentino naturalizado mexicano llegó a la dirección técnica de los Bravos en el Apertura 2018, cuando el equipo se mantenía en el Ascenso Mx. Tras la compra y mudanza de los Lobos BUAP a Ciudad Juárez, Caballero se hizo cargo del conjunto de la Liga Mx, con quienes sumó 32 puntos entre el Apertura 2019 y el Clausura 2020.

