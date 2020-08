Gabriel Caballero multado por hablar del arbitraje.

Tras insinuar que el árbitro había favorecido al Guadalajara, ahora tendrá que pagar una multa.

Gabriel Caballero ha sido multado por la Liga BBVA MX luego de explotar contra el arbitraje tras el juego contra las Chivas. El entrenador argentino tendrá que pagar una sanción económica según ha informado la Comisión Disciplinaria.

“Se sanciona al Sr. Gabriel Caballero Schiker, Director Técnico del Club FC Juárez, Liga BBVA MX, con una multa económica por infringir el artículo 1 del Apéndice l ‘De las declaraciones públicas’ del Reglamento de Sanciones de la FMF”, dice el comunicado de la Comisión Disciplinaria.

Los Bravos están en el lugar 13 de la tabla con apenas cinco puntos conseguidos en cinco partidos disputados durante el Guard1anes 2020 BBVA MX, luego de perder contra las Chivas 0-2.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Gabriel Caballero salió muy enojado y manifestó su sentir contra, lo que el juzgó como malas marcaciones del colegiado.

“Yo, viendo desde afuera, me parece que otra vez nos acuchillan con el penal. Me parece que es una jugada en disputa normal. El jugador queda debajo del brazo de Bruno y que el árbitro no entiendo por donde ve penal. Pero ya nos ha pasado en los otros partidos, jugamos contra 12. El arbitraje y más cuando vas contra los equipos grandes te va a perjudicar y te la vas a comer. La verdad sí nos han acuchillado”, fueron las declaraciones .

Según el reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, la sanción en contra de Gabriel Caballero puede ir desde los 17 mil 360 pesos hasta los 868 mil 800 pesos, según lo que haya decidido la Comisión Disciplinaria.

