Gabriel Caballero se sincera: “Da lo mismo si inicia ahora o en dos meses”. Este viernes se dará el banderazo de salida del Apertura 2020 con el juego entre Necaxa y Tigres; esto luego de que el juego inaugural entre Atlético San Luis y FC Juárez se pospusiera por los casos de COVID-19 presentados en Bravos.

Para Gabriel Caballero, timonel de Juárez, da lo mismo si el torneo inicia ahora o en dos meses. El ex jugador considera que la situación no cambiará y ‘seguirá pasando lo mismo’.

“Si no es ahora (que empiece el torneo), va pasar lo mismo dentro de dos meses o dentro de tres, salvo que se juegue en dos años, sino va a pasar igual. La gente empieza a salir, empieza a haber más contacto con la sociedad. Sea hoy o dos meses, va a seguir pasando lo mismo”, mencionó Gabriel Caballero en entrevista para Fox Sports.

Para Caballero, fue una acertada decisión cambiar de fecha el partido ante San Luis tras los casos presentados. Sin embargo, Gabriel considera que los positivos seguirán apareciendo a lo largo del Apertura 2020.

Hasta el momento, FC Juárez suma 12 casos positivos de COVID-19 entre jugadores y staff. Pese a la cifra, Caballero considera que esto no es debido a un descuido o un mal seguimiento de los protocolos; sino de las propias pruebas.

“Es muy sensible la prueba, por restos o residuos no siempre va a querer decir que esté el virus, pero en la prueba sale positiva, aunque el jugador salga negativo y otra vez sale positivo porque todavía quedan rastros”, detalló Caballero.

La prueba de PCR es la más confiable y en la que la Federación Mexicana de Futbol se basa en su control por clubes, sin embargo, Caballero cree que hasta éstas pueden tener un margen de error, por lo que ellos esperan más casos de coronavirus en plantel y staff.

“La única prueba es la que se emite a la federación que es la PCR y si sale positivo, aunque no tenga el virus, sale positivo, aunque quede un brote viral, pero eso no quiere decir que vas a contagiar. Es un problema, yo no soy doctor, pero la gente especializada lo irá investigando”.

“No pasa por no cuidarse porque puedo asegurarte que el cuidado ha sido extremo, el riesgo es latente, es fácil contagiarse, van a seguir habiendo brotes, aunque nos cuidemos”, señaló Gabriel Caballero.