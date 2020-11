Gabriel Caballero decepcionado por no entrar a la Fase Final.

Gabriel Caballero, director técnico de FC Juárez, lamentó que no se consiguiera la clasificación a la Fase Final del Guard1anes 2020 BBVA MX , luego de perder la ventaja ante América y ser empatado 1-1 en la recta final del partido de la Fecha 17.

“Estoy decepcionado, triste, frustrado, difícil sacar un análisis. Se había hecho un buen partido, la sensación es de amargura, no esperaba que pasara así, no pudimos hacer el segundo gol y me quedo triste, dependíamos de nosotros.

“Sería un análisis negativo, estoy amargado, durante el torneo eran cosas buenas y otras que nos faltaron, en general todas las situaciones que pasamos, realmente no tuvimos a todos los jugadores al 100 por ciento en todos los aspectos, físico y técnico. El balance general se tiene que hacer con la cabeza más fría”, dijo en conferencia de prensa virtual.

Acerca de su continuidad en el equipo, Gabriel Caballero la dejó en manos de su directiva luego de que se siente con ellos para elaborar un análisis de lo que fue el Guard1anes 2020 BBVA MX.

“Sigue todo igual, nos sentaremos con la directiva a hacer una análisis general, de jugadores, situaciones, de todo. Ya veremos en ese análisis qué conclusiones sacamos.

“Las decisiones la tiene la directiva, lo que pasa es que el proyecto y el plan sigue igual. Por supuesto tenemos que analizar lo que nos hace falta, a pesar de todas las situaciones que hemos vivido. Y por supuesto que tenemos que pensar en mejorar al equipo y buscar las alternativas posibles y accesibles para que lleguen”. Concluyó el estratega de Bravos.

