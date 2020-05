Futuro de la Serie A se definirá a finales de mayo. Pese a que los clubes de la Serie A recibieron permiso para regresar a los entrenamientos en sus instalaciones, esto no garantiza que la temporada 2019-2020 se vuelva a disputar. El ministro del deporte de Italia, Vicenzo Spadafora, aseguró que será a finales del mes de mayo cuando se informe si el torneo de futbol se puede reanudar o si se cancela.

❗️🇮🇹 Vincenzo Spadafora, ministro de deporte en Italia, aseguró que a finales de mes se decidirá si la temporada 2019-20 de la Serie A se podrá reanudar o tendrá que suspenderse. pic.twitter.com/kS4r69iH65 — J. Gaúcho (@JavinhoGaucho) May 5, 2020

“El 4 de mayo abrimos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto”, declaró Spadafora en entrevista con el diario ‘Corriere della Sera’.

#Fútbol En Italia ya autorizaron a los equipos volver a las prácticas en tiempos de #Covid19, sin embargo aún no se ha definido si el Calcio retornará esta temporada. Vincenzo Spadafora, ministro del deporte, dijo hoy que esa decisión no se tomará sino hasta finales de mayo. — 2020Hoy (@2020_hoy) May 5, 2020

El titular del deporte se negó a dar una fecha aproximada para el regreso del futbol, debido a que no cuenta con evidencia en este momento para hacer un pronóstico. “¿Cómo puedo decir hoy si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones más serias”, añadió.

Vicenzo Spadafora no ocultó su deseo de poder ordenar la vuelta de las actividades futbolísticas en Italia, pero señaló que esto solo se dará “si se tutela la salud de las personas en el mundo del fútbol”.

#SerieA || Vincenzo Spadafora, Ministro de Deportes de Italia “Estoy leyendo cosas raras, pero nada ha cambiado con respecto a lo que siempre dije sobre el fútbol: los entrenamientos no se reanudarán antes del 18 de mayo. ¿La reanudación de la liga? De ninguna manera por ahora". pic.twitter.com/SJglULSewZ — Doble Cinco (En 🏠) (@doble5mx) May 3, 2020

La Serie A se encuentra suspendida desde el pasado 9 de marzo, a consecuencia de la pandemia de COVID-19 que golpeó a Italia. Debido a la contingencia sanitaria, los Países Bajos y Francia ordenaron la cancelación de sus respectivas ligas y suspendieron todos los eventos que congreguen a más de cinco mil personas hasta el mes de septiembre.

