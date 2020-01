Futbolito Bimbo fomenta el ‘fair play’ en los jóvenes

Dallas Keuchel rompe el silencio por el robo de señas de Astros. El ex lanzador de los Astros de Houston, Dalla Keuchel, habló acerca del esquema de robó de señas que utilizó su ex equipo durante 2017. El ahora jugador de los Medias Blancas de Chicago reconoció que violaron las reglas de Grandes Ligas y se disculpó por este suceso, sin embargo, señaló que se “exagere” lo realizado por los texanos.

“Era el estado del béisbol en esa etapa y en ese momento. ¿Qué si era contra las reglas? Sí y lamento lo sucedido en lo personal, toda la situación… No voy a entrar en detalles específicos, pero durante los playoffs de 2017, quiero decir, para un propósito real, si no hay nadie en base, ¿cuándo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas ha habido múltiples señales?”, declaró Keuchel.

El ex ganador del premio Cy Young de la Liga Americana con Houston confirmó que no en todos los encuentros se utilizó este esquema para obtener ventaja y declaró que en ocasiones, a pesar de conocer los lanzamientos que vendrían, los bateadores de los Astros eran vencidos debido al talento de los pitchers que enfrentaban.

“En cuanto a la situación general entonces, puedo decirles que no hubo robo de señales en todos los partidos… Algunos jugadores tuvieron una gran actuación, y a veces como grupo contamos con nuestras propias señales, pero sin que pudiéramos conectar la bola del lanzador rival. Así que no funcionaba en todos los partidos”, agregó.

Además, Dallas Keuchel declaró que el sistema funcionó en varias ocasiones y se obtuvieron resultados, empero, también habló sobre cuando no lograba tener éxito. “Hay un momento cuando todo el sistema funciona de verdad, un poco, pero al mismo tiempo, intervino el factor humano en el que algunos lanzadores eran mejores que nuestros bateadores”.

Hace unas semanas, Grandes Ligas dio a conocer los resultados de su investigación acerca del esquema de robo de señas de los Astros y sancionó al gerente general del equipo, Jeff Luhnow, y al manager, A.J. Hinch, con un año de suspensión. Momentos después de conocer el castigo, el dueño de la franquicia, Jim Crane, decidió despedir a ambos.

Debido a este evento, Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston, fue destituido por participar en este esquema y por supuestamente haberlo implementado con Boston en 2018, año en que ganó la Serie Mundial. Del mismo, los Mets de Nueva York decidieron separar de su cargo a Carlos Beltrán, quien fue el único jugador señalado en el reporte de Grandes Ligas.

