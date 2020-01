¿Será rayado Ake Loba?

Ignacio González anuncia su retiro de la Liga Mx. El veterano defensa central de León, Ignacio González, anunció que pondrá fin a su carrera una vez que concluya el Clausura 2020. El zaguero ha jugado los últimos 10 con los Panzas Verdes, sin embargo, en los últimos años perdió la titularidad debido a diversas lesiones que lo aquejaron, así como a la llegada de nuevo futbolistas.

“Este será mi último torneo juegue mucho o poco, lo que sea va a ser bienvenido. Han sido 10 años de muchas historias, muchas anécdotas. Dejé todo en la cancha, dejé el alma en la cancha. Me entregué en cuerpo y alma“, señaló González en entrevista.

El defensor acusó la fuerte competencia que hay dentro del plantel así como la reciente lesión de rodilla que la mantuvo fuera durante todo el Clausura 2019 y gran parte del Apertura 2019 como los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Ha sido un proceso muy complicado. Hoy somos 5 centrales, de repente me he quedado fuera de interescuadras, lo cual es complicado y también hay que dejar espacio para los que vengan. Llegué a una institución que me recibió, me arropó. Esta es mi casa”, finalizó.

Ignacio González llegó en el torneo Bicentenario 2010 a León y de inmediato se ganó el puesto titular. Cuatro campeonatos más tarde, el zaguero, junto con el resto de sus compañeros, consiguió el ansiado ascenso a la Liga Mx bajo la dirección técnica de Gustavo Matosas.

Fue pieza angular en el bicampeonato que obtuvieron los Esmeraldas en el Apertura 2013 y Clausura 2014. En el Clausura 2016, González comenzó a ser relegado en el equipo debido a las lesiones, pero un año más tarde; el defensor recuperó su puesto y jugó en 32 partidos durante 2017.

Desde entonces, Nacho ha batallado para ver acción con el equipo y en último año solamente disputó dos duelos en la Liga Mx.

