El Liverpool contrata al japonés Minamino, que militaba en el austríaco Salzburgo, y firmó con el equipo inglés hasta el 30 de junio de 2025.

Takumi Minamino, de 24 años, llamó especialmente la atención del Liverpool, vigente campeón de Europa.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

En el doble partido que ambos equipos disputaron recientemente en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Según algunas informaciones, el Liverpool pagará al Salzburgo unos 8,5 millones de euros por un jugador que suma 199 presencias con el equipo austríaco.

"I’m looking forward to playing at Anfield. I’m looking forward to meeting Liverpool fans at Anfield. And I would like to make good contributions to goals, assists and wins for the team. I’m looking forward to sharing the excitement with the fans." 🔴

💬 @takumina0116 pic.twitter.com/OjZvSIfAaE

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019