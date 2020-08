Futbol americano colegial cancelaría su temporada. La pandemia de COVID-19 afectó a todos los deportes profesionales de Estados Unidos, al detener las actividades que estaban en curso o por comenzar, y ahora estaría por provocar la cancelación del futbol americano colegial. De acuerdo a diverso reportes de la prensa norteamericana, en los próximos días la NCAA anunciará que no podrá celebrar su temporada.

DII Presidents Council chair Dr. Sandra Jordan and DIII Presidents Council chair Tori Murden McClure discuss the decision to cancel NCAA championships for their respective divisions.@NCAADII ➡️ https://t.co/R9GUHhAJ73@NCAADIII ➡️ https://t.co/jr3XnCVudo pic.twitter.com/To0LLm05tv

— NCAA (@NCAA) August 10, 2020