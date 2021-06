Funes Mori sin presión por estar en la Selección Mexicana.

El delantero argentino naturalizado mexicano dijo que reconoce recorrido de Chicharito y Jiménez en el Tri.

El delantero argentino, Rogelio Funes Mori, está concentrado con la selección mexicana para disputar la Copa Oro después de haber obtenido su naturalización como mexicano, y dijo que recibió de buena manera las palabras de Javier ‘Chicharito’ Hernández sobre su incorporación con el Tri.

“Es un orgullo (las palabras de Javier Hernández), el Chicharito es un ejemplo a seguir, es el máximo goleador de la selección mexicana y sus números lo dicen todo. Es uno de los mejores jugadores en la historia de México y que me apoye, me dé sus buenas vibras, es un orgullo para mí.

“Me escribió por redes sociales, me mandó todo su apoyo y me deseó lo mejor. Chicharito es una persona importante para México y es un profesional y un ejemplo a seguir”, comentó en entrevista exclusiva con Gibrán Araige para TUDN.

Sobre las comparaciones que pueden existir en su incorporación con el combinado nacional mexicano, el goleador de Rayados de Monterrey aceptó que no le preocupan y reconoció la importancia tanto de Javier Hernández, como de Raúl Jiménez.

“No, no me preocupan (las comparaciones). Creo que los chicos, Raúl, Chicharito, han hecho muchas cosas buenas para la selección mexicana, para el futbol mexicano. Y estoy aquí para aportar, seguir el camino de ellos y hacerlo de la mejor manera”, comentó.

El delantero de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, no está presionado por regresar a la anotación después de su suma de 121 goles con La Pandilla, y dijo que le ilusiona marcar en su debut ante Nigeria con el Tri.

“No, obviamente porque Dios no quiere (que anote), el futbol es así, como siempre digo, a veces los delanteros tenemos rachas malas y hay que seguir adelante. Me tocó fallar, es parte de la vida y la presión no la siento. Va a caer cuando tenga que caer y cuando estoy jugando y la gente quiere que caiga el gol, y bueno trabajo para que llegue. Para que Rayados pueda seguir creciendo y seguramente va a caer.

“Si Dios quiere puedo debutar y me imagino ganando, haciendo las cosas bien para el equipo y que esa rachita negativa de no poder hacer goles… un orgullo sería (anotar) y si le toca a mis compañeros, mejor. Me imagino siempre ganando y dejando todo por este país”, expresó.

