Funes Mori será de los convocables asegura Martino.

El entrenador de la selección mexicana habló sobre el proceso de naturalización del argentino.

El seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino habló en conferencia de prensa sobre la nueva convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Guatemala, en donde se expresó acerca del proceso de naturalización de Rogelio Funes Mori y aseguró que cuando suceda, lo tomará en cuenta.

Luego de los cambios en el reglamento de FIFA para el cambio de Federación de los jugadores, el delantero argentino de Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX se volvió un candidato a jugar en el combinado nacional, después de revelar que va a inicar los trámites de naturalización tras vivir cinco años en México.

“Lo que creo es que las cosas de determinadas cuestiones hay que hablarlas cuando sucedan. Funes Mori hoy no es convocable, cuando termine su documentación y su deseo y lo tendríamos en cuenta seguro.

“Será de los convocables, pero hoy no puede pasar por la nueva normativa de la FIFA, no debo hablar de supuestos sino de realidades, él no es una realidad todavía”, comentó el estratega argentino.

Además el ‘Tata’ Martino confió en que no se basa si los jugadores son o no mexicanos, y sí se fija en la calidad y lo que los futbolistas le puedan aportar al cuadro nacional.

Funes Mori será de los convocables asegura Martino.

Finalmente “la realidad es que convoco jugadores que puedan estar y que puedan aportar. No me gusta hablar de naturalizados o no naturalizados, simplemente convoco jugadores que estén para jugar en la selección”, contó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen