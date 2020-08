Funes Mori desea ser el máximo goleador de Rayados.

Rogelio Funes Mori fue renovado por cuatro años más con Rayados de Monterrey y su gran objetivo es “hacer historia y seguir conquistando títulos”. Además de aceptar el reto de convertirse en el máximo goleador del equipo, pero ahora piensa en el presente. Asimismo, asegura que el equipo norteño tiene la capacidad de estar prerparado para todo.

“Muy contento de seguir perteneciendo a esta institución que me ha dado todo. Siempre digo, debo estar a la altura de la institución, hacer historia y seguir conquistando títulos”, aseguró el argentino.

Por otro lado, sabe que la crítica es parte del deporte, pero garantiza mantener estabilidad mental y física para seguir compitiendo a un alto nivel.

“Como siempre digo, he pasado muchas cosas en el futbol y estoy preparado para lo que sea. Crítica siempre va a haber. Tengo la estabilidad mentalmente y físicamente. Estoy muy tranquilo en ese tema y siempre tratar de mejorar en todo lo que pueda”, sentenció el artillero.

Acerca de Antonio Mohamed, indicó que están listos para adaptarse a las necesidades del estratega argentino y ve como ventaja que ya lo conocen muy bien.

“Hay que adaptarnos a todo, conocemos al ‘Turco’, sabemos lo que quiere y el equipo está preparado para lo que sea, como siempre digo”, comentó Rogelio.

Sobre su próximo enfrentamiento ante Santos Laguna, recalcó que todos los rivales siempre quieren ganarle a Rayados en ssu propia casa.

“Partido peleado, como siempre digo, todos son difíciles, todos nos quieren venir a ganar. El rival nuestro somos nosotros mismos, si dejamos de hacer cosas nos complicamos. Santos es un gran equipo, la rivalidad es linda, es buena, pero este equipo está preparado para lo que sea”, comentó el argentino.

El goleador sudamericano ya está convertido en el segundo máximo goleador de la institución de Rayados con 108 anotaciones y se mantiene a 13 tantos de la marca que posee Humberto Suazo con 121 goles.

“Estoy muy contento, no pienso en el futuro, pienso en el presente, quiero seguir haciendo las cosas bien para el club y para mi, dejando siempre todo de mi y siempre poder seguir creciendo. Desde un momento la idea siempre fue esa y las cosas se me están dando, no tengo que aflojar”.

Por último, Funes Mori confirmó que Rayados tiene el mejor plantel de la Liga BBVA MX y sabe que deben demostrarlo y no que solo quede como anécdota.

“Si, seguramente, tenemos un gran plantel, pero eso hay que demostrarlo en la cancha. Esperemos seguir demostrando y hacer las cosas bien”.

