Rogelio Funes Mori aseguró que está aprovechando la oportunidad en la Selección Mexicana luego de marcar un doblete en la victoria de México 0-3 sobre Guatemala .

“Trabajo para estar acá, yo elegí estar acá. Se me dio la oportunidad y la estoy aprovechando, estoy muy entusiasmado, muy contento de seguir creciendo como futbolista, como profesional.

“Creo que la responsabilidad está, voy a seguir haciendo las cosas bien. Mis compañeros siempre me han tratado muy bien, me han recibido muy bien y así todo es más fácil”, comentó el mellizo en charla con TUDN.

Funes Mori suma tres goles con la Selección Mexicana en tres partidos jugados, dos en Copa Oro . El primer tanto que marcó hoy fue un golazo luego de bajar el balón con el pecho, recortar hacia dentro y pegar un zapatazo pegado al poste.

Por su parte, Jonathan dos Santos dejó claro que el Tri se sintió más cómodo el día de hoy que en su debut en Copa Oro. Además destacó el comportamiento del público durante el partido.

“Muy bien, mucho mejor que contra Trinidad y Tobago, hicimos un gran partido, la afición tuvo un comportamiento de 10. Sabemos que tenemos un partido super importante el próximo domingo, tenemos que ganar para pasar en primer lugar”, cerró.

Gerardo ‘el Tata’ Martino habló en conferencia de prensa luego de la goliza de México 0-3 sobre Guatemala y aseguró que no le ve fin al debate sobre la convocatoria de Rogelio Funes Mori y dejó claro que el delantero aporta competencia en el equipo nacional.

Funes Mori asegura que está aprovechando la oportunidad.

“El tema de Rogelio, me resisto a pensar que la explicación de una decisión está sustentada con el rendimiento del futbolista. Es importante el aporte que puede hacer, el que puede elevar la competencia, no está Raúl Jiménez, no está Chucky. No está Diego Lainez, no está ‘Piojo’ Alvarado, no está Rodolfo Pizarro, hay muchos delanteros que no están.

