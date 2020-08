Fulham regresa a Premier League gracias a error de portero de Brentford. Con doblete de Joe Bryan, Fulham regresó a Premier League al vencer en dramática final de playoff a Brentford en tiempo extra (2-1). De esta manera, ‘The Cottaggers’ recuperan su lugar en la élite del balompié británico mismo que perdieron en la temporada 2018-19.

Brentford llegó a este partido como el tercer mejor sembrado de la Championship. El equipo de las ‘Abejas’ fue la mejor ofensiva del certamen, pero sus artilleros no aparecieron a la hora buena. Tras los 90 minutos de tiempo reglamentario, el marcador no se movió y llegó el tiempo extra.

Fue hasta el 105’ que se rompió el doble cero en el marcador de Wembley. Un cobre de tiro libre directo kilométrico de Joe Bryan se anidó en la portería del Brentford gracias al ‘osote’ del portero español David Raya.

A tres minutos de culminar el tiempo extra, el propio Bryan culminó una gran jugada colectiva para poner el 2-0 parcial. Joe conectó con Mitrovic y de manera dramática alcanzó a puntear para mandar el ‘cuero’ al fondo de las redes.

Retweet to show some appreciation for this guy! 🤪#FULFORCE pic.twitter.com/tmrEpELfnb

— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 4, 2020