Fulham confirma dos casos de coronavirus en su filas.

En vísperas del inicio de la Premier League, el equipo informó de un par de casos de COVID-19.

Fulham dio a conocer este jueves que dos de sus jugadores dieron positivo en la prueba de coronavirus.

Esto en vísperas de que se retomen los partidos en la Premier League, categoría en la que descendió el equipo que ahora juega en la Championship, donde ocupa el tercer sitio.

Sin dar mayores detalles, el cuadro inglés envió un comunicado de prensa en el que mencionó que, de momento, ambos elementos se mantienen aislados y bajo los cuidados necesarios.

Mientras que “después de la segunda ronda de pruebas en toda la liga para COVID-19 por parte de los jugadores y el personal de Fulham, podemos confirmar que dos jugadores dieron positivo por Coronavirus”. cita el comunicado.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020