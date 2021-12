Fuertes sanciones en NASCAR México.

Después de la final de Nascar México en Puebla se dieron a conocer fuertes sanciones aplicadas que son las siguientes.

El Jefe de equipo Víctor Hernández, fue reportado por el Director Técnico de NASCAR PEAK México Series, por no acreditar la revisión técnica posterior a la carrera, al no acatar las indicaciones del Director Técnico y no presentar el motor en el tiempo establecido para la revisión posterior a la carrera durante la 12° Fecha de la temporada 2021 en Puebla.

Además, los oficiales del área de Inscripciones, reportaron al Jefe de Equipo Víctor Hernández por incluir en el documento de inscripción el nombre de un preparador de motor diferente al que lo armó.

La naturaleza y penalizaciones determinadas por el Comité Ejecutivo después de evaluar y revisar las acciones y faltas se señalan a continuación:

PENALIZACIÓN:

Por el desacato a la indicación de un Oficial de la Serie al no presentar el motor para revisión, no acreditar la revisión posterior a la carrera se aplica una multa de $60,000.00 M.N.

Por falsear información con el nombre del preparador del motor, en el documento de inscripción, se aplica una multa de $20,000.00.

Mismas que se tendrán que cubrir antes del siguiente evento en el que cualquiera de los autos del equipo HO Speed Racing participe.

Incluyendo premiación, a criterio de NASCAR PEAK México Series, que incluye, pilotos, jefes de equipo, propietarios y/o número de auto, o dentro de los siguientes 20 días naturales, como indica el reglamento en su sección 25.6.7.

Descalificación del auto #26 de la fecha 11 y 12 ya que el motor fue sellado en la fecha 11 que no se realizó la revisión técnica de ese evento, y la suspensión inmediata del Jefe de Equipo e indefinida, hasta poder evaluar su situación ante el Comité Ejecutivo de la Serie.

El Miembro de Equipo, Horacio Richards, al ser ante la apreciación de NASCAR PEAK México Series el representante y responsable técnico del Equipo HO Speed Racing, queda suspendido de manera inmediata e INDEFINIDA de la Serie NASCAR PEAK.

Recordándole al Jefe de Equipo, que, en caso de incurrir nuevamente en faltas similares, su penalización podría ser mayor.

SECCIONES APLICABLES:

Reglamento Técnico:

1. Definiciones, Partes, Componentes, Medición Y Herramienta Oficial. – Puntos 1.1, 1.2.1, 1.7, 1.8. 6. Motor- Punto 6.24.6.

Reglamento Deportivo.

6. Responsabilidades del Jefe de Equipo y Miembros de Equipo, puntos 6.5, 6.6 y 6.12

10. Inspección. – puntos 10.3, 10.5, 10.7, 10.9.

25. Finalidad de decisión y proceso de apelación. – Puntos 25.3.1, 25.3.2, 25.3.4, 25.3.5 y 25.6.7.

RECONSIDERACIÓN: El miembro de NASCAR PEAK México Series tiene el derecho a solicitar una Reconsideración de la Penalización ante el Comité Ejecutivo de NASCAR PEAK México Series, presentando la solicitud correspondiente por escrito de la misma manera en que ha sido recibido el presente AVISO DE PENALIZACIÓN antes de las 17:00 horas del martes 14 de 2021.

