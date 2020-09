Fuerte accidente de Lance Stroll compañero de Checo Pérez.

Lance Stroll, compañero de Checo Pérez en Racing Point, sufrió un accidente al perder el control de su auto. El piloto canadiense salió del carro por su propio pie y sin problemas físicos visibles.

El percance se suscitó en la vuelta 44 tras un pinchazo en la segunda de las curvas “Arriabata” del circuito italiano de Mugello. La bandera roja salió de inmediato y la carrera tuvo que esperar para reanudarse.

El coche de Lance Stroll quedó completamente destrozado pero el piloto no sufrió daños severos. La carrera se relanzó cuando se limpió la pista y se sacó su coche del circuito.

Cuando se produjo el accidente, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del campeonato, encabezaba la prueba por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, del australiano Daniel Ricciardo (Renault) y Checo Pérez (Racing Point).

El mexicano logró colocarse en el cuarto lugar tras el relanzamiento de la carrera apenas por atrás de Ricciardo pero con Albon encima de él, que pronto lo rebasó para irse hasta el tercer lugar detrás de Valtteri Bottas.

El Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, ya había sido interrumpido tras el accidente del español Carlos Sainz (McLaren), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el danés Kevin Magnussen (Haas), que abandonaron, volvió a sacar la bandera roja tras el del canadiense Lance Stroll.

Stroll is ok, and out of his car 👍

It looks like a rear left puncture caused him to come off track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1jHlFhoMOi

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020