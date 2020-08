Franz Beckenbauer detalla que PSG no tiene puntos débiles. A menos de 24 horas de la final de la Champions League, Franz Beckenbahuer, exjugador de Bayer Múnich, aseguró que los Bávaros tendrán un juego complicado ante PSG. La leyenda del balompié alemán indicó que no hay punto de comparación entre los franceses y Barcelona, escuadra que fue goleada 8-2 por los germanos, y detalló que los parisinos no tienen “puntos débiles”.

PSG es un súper equipo equilibrado: Franz Beckenbauer previo a final de Champions https://t.co/HY9oTU4dsC — RCN Radio (@rcnradio) August 22, 2020

“Cuando el Bayern jugó contra el Barcelona (8-2), siempre tuve la impresión de que tenían puntos débiles y que podríamos usarlos. Este no es el caso del París. No tienen puntos débiles. Incluso comparado con Neymar y Kylian Mbappé, no hay ningún jugador que esté a su altura”, expresó Beckenbauer en entrevista con ‘Sport1’.

Franz Beckenbauer y la final de #ChampionsLeague: "París St. Germain es un equipo sin puntos débiles" https://t.co/bSQfhvp1qM pic.twitter.com/3Kt5aYLgoo — Prensafútbol (desde 🏠) (@PrensaFutbol) August 22, 2020

El exjugador de Bayern analizó el actual plantel que dirige Hansi Flick y expresó que se encuentra impresionado por la calidad de los jugadores y por los nulos errores que cometen. El Káiser mencionó que Múnich cuenta con muchas cosas positivas que los hace un gran equipo.

“Todos los jugadores me impresionan, han cometido muy pocos errores últimamente y tenemos con Manuel Neuer un portero de talla mundial que también puede compensar un error. Todo está ahí: la frescura, la ilusión, la vida del grupo”, añadió el tres veces campeón de la Copa de Europa con los Bávaros.

Leyenda del Bayern Munich: "La actuación ante el Barcelona solo sale una vez": Franz Beckenbauer, presidente honorífico del Bayern Munich, consideró que su elenco y el PSG tienen las mismas opciones de obtener el título de la Champions League. https://t.co/Jbw9XF82n5 — Perú News 🇵🇪 (@PeruNews) August 21, 2020

El día de mañana, Bayern Múnich buscará su sexto título de la Champions League cuando se mida ante PSG, que llega a su primera final de su historia en este torneo. El partido se disputará en Lisboa, Portugal y dará inicio en punto de las 14:00 horas (centro de México).

