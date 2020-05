Frank Gore acuerda con los Jets de Nueva York. El tiempo no perdona a nadie o al menos eso aparenta en la mayoría de las personas. Sin embargo, Frank Gore, próximo a cumplir 37 años, está preparado para vencer a la naturaleza y se alista para disputar su temporada número 16 en la NFL, en la cual estrenará equipo.

Standout veteran RB Frank Gore is signing a 1-year deal with the Jets, @RosenhausSports tells ESPN. Gore will be reunited with his former coach Adam Gase, with whom he spent the 2018 season.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) May 5, 2020