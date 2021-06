Frank De Boer renuncia a la selección de los Países Bajos

Un par de días después de ser eliminado de la Eurocopa, Frank De Boer dio a conocer su dimisión como seleccionador de los Países Bajos. A través de un comunicado de prensa, el entrenador informó sobre su decisión, por lo que la Naranja Mecánica buscará un nuevo estratega de cara a las eliminatorias mundialistas.

“He decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando se me ofreció ser el seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también que era consciente de la presión que me iba a sobrevenir desde el momento en que me nombraron”, dijo De Boer.

El ahora otrora seleccionador aseguró que la presión a la que fue sometido y las críticas que recibió en los últimos días han tenido un efecto negativo en su salud, por lo que decidió dar un paso al costado.

“La presión solo está aumentando y esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol holandés en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo”, añadió.

La decisión de De Boer llega a 48 horas de que los Países Bajos cayeran 0-2 ante República Checa y fueran eliminados en los octavos de final de la Eurocopa. La Naranja Mecánica tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, pero no logró convencer a los aficionados y a los medios de comunicación con sus exhibiciones.

Frank De Boer fue nombrado el sustituto de Ronald Koeman el año pasado en el banquillo neerlandés y acumuló un récord de ocho triunfos, cuatro empates y tres derrotas como seleccionador

