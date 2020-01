Franco Jara jugará en la MLS a partir de verano. La era de Franco Jara en Pachuca estaría cerca de llegar a su fin, tras el anuncio que hizo FC Dallas de que firmó a un precontrato al delantero sudamericano. El máximo anotador de los Tuzos se incorporará con la franquicia perteneciente a la MLS una vez que concluya su participación con los hidalguenses en el Clausura 2020.

“FC Dallas ha firmado al goleador de Pachuca, Franco Jara a un precontrato de cara a la temporada 2020. Jara se unirá a FC Dallas concluyendo la Clausura 2020 de Liga MX y al principio de la Segunda Ventana de Transferencias en julio. Franco Jara se une al club como Jugador Franquicia y ocupará una plaza internacional”, comunicó el conjunto texano sobre la contratación del atacante pampero.

🇦🇷 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 🇦🇷

We're excited to announce we've signed @FrancoJara1988 to a pre-contract, who will join the club in the summer!

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙤! #DTIDhttps://t.co/jXNRRQtXW2

— FC Dallas (@FCDallas) January 21, 2020