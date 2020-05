Franco Jara se despide de Pachuca y parte rumbo a la MLS. Hace algunos meses, Franco Jara acordó dejar Pachuca para enrolarse con Dallas FC, club de la Major League Soccer (MLS), una vez que concluyera el Clausura 2020. Con la finalización anticipada del torneo de la Liga Mx, el argentino quedó desvinculado de los Tuzos y partirá en las próximas horas rumbo al estado de Texas.

Previo a esto, Jara se despidió de los aficionados hidalguenses en sus redes sociales. El acatante recordó su paso por el futbol mexicano y agradeció a los seguidores de Pachuca el cariño que le brindaron a lo largo de cinco años.

¡SE DESPIDE UN HISTÓRICO! Franco Jara es nuevo jugador del FC Dallas de la MLS. Llega procedente de los Tuzos de Pachuca. Se marcha siendo el máximo anotador en la historial del club con 83 goles. pic.twitter.com/9GgJMgHgug — Click Fútbol (@ClickFutbol) May 31, 2020

“A pocas horas de partir para Dallas, no quería dejar de agradecer a través de mis redes, el enorme cariño que he recibido desde que llegue aquí hace 5 años; y que me voy repleto de grandes momentos vividos”, escribió Jara en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

Franco Jara se despide de Pachuca y parte rumbo a la MLS; jugará con Dallas FC

Asimismo, Jara pidió que no se realicen homenajes por su trayectoria con los Tuzos y aseguró que se va contento con los momentos que vivió en su estadía con el club hidalguense.

¡Adiós, CRACK! 🥺 Franco Jara se despide del Pachuca 👋 https://t.co/m4dv3IFl3f pic.twitter.com/UgZXB1NMl5 — La Afición (@laaficion) May 31, 2020

“Llegué con nada y me voy con todo. Las personas que me conocen, saben que no quiero palco con mi nombre, no quiero premios, no quiero reconocimientos, porque al final, lo material no deja de ser material. La verdadera fortuna ya la tengo. Me voy con la misma humildad, principios y valores con los que llegué”, agregó.

Así se despidió el delantero Franco Jara, máximo anotador de la historia del Pachuca con 74 goles, quien la próxima temporada jugará en el FC Dallas, de la MLS 👇 pic.twitter.com/M8DDor9Ayx — AfaMercado (@AfaMercado) May 31, 2020

Franco Jara llegó a Pachuca en el Apertura 2015 y se convirtió en el máximo anotador de la historia del equipo al marcar 83 goles. Con los Tuzos, el argentino levantó los títulos de la Liga Mx (Clausura 2016) y de la Liga de Campeones de la Concacaf (2016-2017).

Síguenos en Twitter @ElDictamen