Francisco Palencia rechaza fichaje de Rubens Sambueza con Mazatlán FC. Ante los rumores que señalan que Rubens Sambueza podría llegar a Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, entrenador del equipo, reveló que la directiva no ha mencionado la posibilidad de fichar al veterano jugador argentino, por lo que descartó que se pueda convertir en refuerzo del conjunto sinaloense.

“Rubens (Sambueza) fue compañero mío, es un gran jugador de mucha calidad. La verdad que aquí no hemos hablado de ello con la directiva, no hemos tocado el tema”, declaró el estratega de los mazatlecos en entrevista con Tv Azteca sobre la posible llegada de ‘Sambu’ al plantel.

Palencia detalló que hasta el momento el equipo no contemplar fichar a un futbolista más y fue enfático en que Sambueza no está en la mira del club. “De momento no hay un lugar para nadie más. Es bueno aclararlo ahora”, agregó el ‘Gatillero’.

La escuadra del estado de Sinaloa se ha reforzado con Ricardo Marín (Celaya), Manuel Pérez (Zacatecas), Nicolás Díaz (Palestino) y Jorge Padilla (Leones Negros). Además de Rubens Sambueza, el club mazatleco ha sido ligado con Ezequiel Cerutti, jugador de San Lorenzo, quien mantiene un conflicto contractual con su actual institución.

Mazatlán FC se convirtió en el nuevo equipo de la Liga Mx, con la mudanza de los Monarcas Morelia al puerto mazatleco. Los ‘Morados’ fueron invitados al torneo de pretemporada denominado ‘Copa por México’ y debutaron el viernes pasado con un empate sin anotaciones con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este martes, Mazatlán regresa la acción cuando se mida ante Atlas, en partido a disputarse en el estadio Akron.

