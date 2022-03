Francia busca excluir a Rusia del Mundial de Qatar 2022.

Luego de desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania el futbol no queda excento de posicionamiento.

Noël Le Graët, presidente de la Federación de Futbol de Francia, ha pedido que Rusia sea excluida del próximo Mundial de futbol a celebrarse en Catar debido a la invasión del país a Ucrania.

Francia se suma a las selecciones de Polonia y Suecia que han declarado que no jugarán en las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022, mismo caso el de República Checa quien también se ha pronunciado en contra de Rusia por la Copa del Mundo.

“Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos.

“El mundo del deporte, y en particular el futbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia”, comentó el presidente de la Federación de Francia Noël Le Graët.

La Guerra entre Rusia y Ucrania ha desatado la polémica en todo el mundo y el deporte no es la excepción pues también se han manifestado contra la guerra con pancartas y en redes sociales pidiendo la paz mundial.

Por otro lado, la FIFA ha anunciado una serie de severas medidas contra Rusia, en cuyo suelo no se disputará competición internacional alguna, queda vetada su bandera y su himno y su selección sólo podrá jugar con el nombre ‘Unión de Futbol de Rusia (RFU)’ por la invasión de Ucrania.

