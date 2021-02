France Football asegura que Messi es la carta del PSG.

La prestigiosa revista francesa se suma a las declaraciones de Di María y Neymar sobre el ’10’.

Lionel Messi apareció en la portada de la prestigiosa revista francesa France Football con la camiseta del Paris Saint-Germain y la etiqueta “La carta secreta del PSG”.

En el interior de la revista dan las razones por la que es factible el fichajeo del argrntino para el próximo año.

“La presencia de varios de sus amigos en la capital francesa y la llegada de Mauricio Pochettino , también surgido de Newell’s Old Boys, representan otra ventaja real para el vigente campeón de Francia”, reconoce la revista.

Las declaraciones de Ángel Di María sobre las posibilidades de que Messi llegue al PSG agitaron las aguas e ilusionaron a los aficionados parisinos. La llegada de Mauricio Pochettino también acercó un poquito más a Leo.

“Siempre he querido jugar con Messi en un club, no lo aprovecho lo suficiente en la Selección. (…) No sé qué puede pasar, pero me gustaría y sería muy feliz. Mi esposa me dijo: ‘Si Leo logra venir, nos quedamos y tú le haces asado’. Sería genial, no podría pedir más cuando se trata de futbol”, comentó el Fideo ocasionando la respuesta de Ronald Koeman sobre el tema.

Ya el año pasado había sido Neymar quien abrió la esperanza de la afición parisina cuando declaró: “Quiero volver a jugar con él, eso es seguro. Por supuesto, tenemos que hacerlo el año que viene”.

A una semana de que Barcelona y PSG se vean las caras en la ida de los octavos de final de la Champions League, el duelo ya se empieza a calentar.

France Football asegura que Messi es la carta del PSG.

El antecedente más reciente entre ambos fue la remontada del Barça en la Champions 2016-17 con Neymar como figura culé.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen