Fórmula 1 revela cuatro nuevas carreras en su temporada 2020. La Fórmula 1 reveló las nuevas carreras que formarán parte de su modificado calendario para su temporada 2020. La máxima categoría del automovilismo detalló que el Gran Premio de Turquía, de Bahréin (dos eventos) y Abu Dabi se integrarán a los circuitos antes confirmados, por lo que en total se disputarán 17 pruebas durante este año.

La F1 confirmó que algunas de estas carreras podrían contar con un “número ilimitado de aficionados” en las gradas, por lo que por primera vez se vislumbra la posibilidad del regreso del público a esta fiesta automovilística.

El primero de los nuevos GP’s anunciados se realizará en Turquía entre el 13 y 15 de noviembre. Bahréin hará su debut en el calendario del 27 al 29 de ese mismo mes y volverá a vestirse de gala para recibir al gran serial a partir del 4 y hasta el 6 de diciembre. Por último, el evento Abu Dabi se celebrará del 11 al 13 de diciembre.

“Este año nos ha presentado un reto sin precedentes y por eso queremos rendir un tributo a todas las personas implicadas de la Fórmula Uno, la Federación Internacional de Automovilismo, los equipos y nuestros socios por hacerlo posible. Estamos decepcionados por no poder llevar a cabo las carreras que habíamos planeado, pero estamos confiados en que continuaremos llevando la emoción a los aficionados con las carreras tradicionales y nuevas”, expresó Chase Caray, director general de la F1, sobre los cambios que sufrió el calendario por la pandemia de COVID-19.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

