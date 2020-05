Fórmula 1 no descarta cancelar su temporada 2020. La pandemia de COVID-19 ocasionó la suspensión o cancelación de las primeras 10 carreras de la temporada 2020 de la Fórmula 1 (F1). Aunque los directivos de esta categoría trabajan a marchas forzadas para poder iniciar la competencia en algún punto de junio o julio, el presidente de la máxima categoría, Chase Caray, no descartó cancelar la campaña.

“Estamos activamente comprometidos con instituciones financieras en torno a un crédito. Han sido muy comprensivas mientras trabajamos juntos en identificar cambios potenciales… que nos permitan llegar a escenarios potenciales, incluyendo la remota posibilidad de no correr en 2020”, expresó Carey durante una llamada telefónica con inversionistas.

Coronavirus: Liberty Media’s first quarter revenue from Formula 1 drops by more than $200 million https://t.co/CUqW0lmoRr #formula1 #f1 pic.twitter.com/pv7fiiteAS

— Official Formula 1 (@OfficialFormul3) May 8, 2020