Fórmula 1 inauguraría su temporada en verano. Tras la cascada de eventos suspendidos al interior de la Fórmula 1, Chase Carey, CEO, mostró su optimismo de poder reanudar las actividades automovilísticas una vez que las autoridades lo permitan. El directivo de la máxima categoría señaló la posibilidad de realizar entre 15 y 18 Gran Premios a lo largo de 2020.

“Reconocemos que hay un potencial significativo para aplazamientos adicionales en los eventos programados actualmente, sin embargo, nosotros y nuestros socios esperamos que la temporada comience en algún momento este verano, con un calendario revisado de entre 15 y 18 carreras”, declaró Carey.

El directivo irlandés informó que la Fórmula 1 se reunió con los 10 equipos y con la Federación Internacional de Automovilismo y concluyó que respetarían las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, el CEO de la Fórmula 1 detalló los planes del serial de aprovechar el adelanto de las vacaciones de verano para correr algunos eventos durante ese periodo. Además, expresó que la campaña podría alargarse hasta diciembre, con la firme idea de realizar la mayor cantidad de Premios posibles.

La @f1 está trabajando en la revisión del calendario que podría tener entre 15- 18 carreras que empezaría en verano y terminaría más allá de Noviembre.

F1 is working on a revised calendar of between 15-18 races starting on summer and ending on beyond November.

