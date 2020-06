Fórmula 1 confirma primera parte de su calendario 2020. La Fórmula 1 anunció oficialmente una parte del calendario de eventos de su temporada 2020. Tras el aplazamiento al inicio de las competencias por la pandemia de COVID-19, programado para el pasado mes de marzo, el Campeonato Mundial arrancaría con el Gran Premio de Austria, que se desarrollará del 3 al 5 de julio.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020