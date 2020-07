Fórmula 1 anuncia dos nuevas carreras para el 2020.

La Fórmula 1 anunció dos nuevas carreras en el calendario de 2020 y serán los circuitos de Mugello y Sochi quienes se confirmaron y recibirán el mundial el automovilismo de la FIA.

Mucho se habló del Gran Premio de Toscana en Mugello, circuito propiedad de Ferrari para recibir a la Fórmula 1. Y se montará su carrera el 13 de septiembre, inmediatamente después de la carrera en Monza, Italia.

Por cierto que así, la carrera en Spa Francorchamps en Bélgica, Monza Italia y Mugello serán tres carreras en fines de semana consecutivos.

Por su parte el GP de Rusia que se correrá en el trazado de Sochi mantendrá su fecha original y la F1 llevará sus autos el 27 de septiembre.

Sochi además, será la primera carrera en la que los autos y equipamiento de carreras van a viajar en avión.

Para la historia, Ferrari cargará en Mugello con ser la sede de la carrera número 1000 en la Fórmula Uno y en esta carrera se vivirá el final de la temporada de la Fórmula 3.

Chase Carey, CEO de la Fórmula 1 dijo que agradecen a sus socios el apoyo que han recibido en las últimas semanas.

“Tuvimos un gran comienzo de temporada en Austria el pasado fin de semana. Y cada vez confiamos más en nuestros planes de correr durante el resto de 2020”.

We've added some more dates for your diary 📒#F1 pic.twitter.com/SyMuR8w8R6

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020