Forlán revela las ofertas que recibió de la Liga MX. Durante muchas ventanas de transferencias, el nombre de Diego Forlán sonó para reforzar la delantera de algunos equipos de la Liga MX. Sin embargo, diversas situaciones impidieron que ‘Cachavacha’ desparramara su magia en las canchas nacionales.

En charla con Récord, el talentoso charrúa reveló que recibió varias ofertas del balompié mexicano. Reconoció que dos equipos ‘grandes’ buscaron sus goles y aseguró que ‘le hubiera gustado jugar en México’.

Acerca de defender los colores azulcremas o celestes, Forlán apeló a su relación con Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul.

“Mi gran amigo, Carlos Hermosillo es azul, pero uno es profesional así que no sé. Si digo uno y me voy de un lado no va a gustar, mi amigo Carlos se va a enojar”, detalló entre risas el charrúa.