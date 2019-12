FMF se deslinda de las controversias de los Tiburones Rojos

Hérculez Gómez reveló que al ser desafiliado Veracruz, la Federación Mexicana de Futbol no resolverá los problemas de los jugadores escualos.

La novela de los Tiburones Rojos entregó un nuevo capítulo. Hérculez Gómez, ex futbolista y analista de ESPN publicó unos documentos donde muestran que la Federación Mexicana de Futbol no atenderá los reclamos de los ex jugadores escualos, esto debido a que Veracruz fue desafiliado.

Por medio de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, el documento detalla que al ser revocados los derechos de afiliación de Veracruz y sus trabajadores, sus peticiones para atender los adeudos que tenían desde hace ya varios meses, quedan fuera de las labores de dicho organismo.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ASÍ DE FÁCIL SE LAVAN LAS MANOS. ¿Y como puede recuperar el dinero debido el jugador? ¿Donde quedó este famoso depósito? @LigaBBVAMX @ClubTiburones Mándenlos a controversias decían.. #LigaBBVAMX pic.twitter.com/NU44Z1vR8y — herculez gomez (@herculezg) December 17, 2019

Ahora, los afectados tendrán que llevar sus casos a terrenos tribunales, debido a que ya es un tema fuera del alcance de la FMF, que el pasado 6 de diciembre confirmó la separación del Tiburón del Futbol Mexicano profesional.

En la parte final del documento se informa que será la Afianzadora Sofimex, S.A., la que se encargará de determinar si se hará o no el pago de los adeudos, además de que dan como cerrado en expediente.

Kazim Richards revela cantidad que cobró con los Tiburones Rojos

En entrevista con ESPN, Kazim Richards, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que la Comisión de Controversias le pagó solamente el 10% del adeudo que mantiene el club jarocho con él. El nuevo integrante de Pachuca expresó su apoyo para sus ex compañeros que aún están en lucha de lograr recuperar sus salarios caídos. “Cobré el contrato federativo que equivale al 10 por ciento, pero hay gente que sigue en controversia, espero que se resuelva para todos”, comentó el delantero de origen turco en plática con el medio ya citado. Kazim Richards confirmó que ayudó a varios integrantes del plantel de los Tiburones Rojos para que lograran sobrellevar la difícil situación que vivía día a día en el seno jarocho. En el mismo sentido, el delantero británico aseguró que la directiva comenzó a presentar problemas para pagar la nómina desde el pasado mes de marzo.

